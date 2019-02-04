Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Спасавшие Децла врачи могли совершить ошибку
Спасавшие Децла врачи могли совершить ошибку

«Прощай, Кирилл» — Сергей Жуков отреагировал на смерть Децла 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: globallookpress.com
Популярный российский певец, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отреагировал на смерть рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом он написал в своем Instagram.
«Прощай, Кирилл! Покойся с миром! Соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам», — отметил Жуков.
При этом певец призвал всех «беречь себя», а запись сопроводил фотографией Децла.
В воскресенье, 3 февраля, не стало рэпера Децла. Информацию об этом сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий. Он написал о трагедии в своей социальной сети, попросив не беспокоить его.
ТК «Звезда»: последние новости
Сломан нос в двух местах: Богомолов рассказал о драке с Виторганом Тимати назвал Децла «большой частью истории» «Прощай, Кирилл» - Сергей Жуков отреагировал на смерть Децла
Шоу-бизнес , Сергей Жуков
Читайте также
Видео
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Оружие
РФ расценит вторжение США в Венесуэлу как акт агрессии
Политика Армия
Волочкова устроила скандал на ТВ после слов про быдло
Шоу-бизнес
Пугачева отреагировала на смерть Децла
Шоу-бизнес
Франция поставила Мадуро ультиматум
В мире Европа
Малахова потрясла смерть «беременной» от Киркорова
Шоу-бизнес Статьи
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
России предложили убрать «запрещенные ракеты» за Урал
Армия Азия
Момент смерти Децла попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение