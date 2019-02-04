«Прощай, Кирилл» — Сергей Жуков отреагировал на смерть Децла

Популярный российский певец, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отреагировал на смерть рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом он написал в своем Instagram.

«Прощай, Кирилл! Покойся с миром! Соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам», — отметил Жуков.

При этом певец призвал всех «беречь себя», а запись сопроводил фотографией Децла.

В воскресенье, 3 февраля, не стало рэпера Децла. Информацию об этом сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий. Он написал о трагедии в своей социальной сети, попросив не беспокоить его.