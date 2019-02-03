Анастасия Волочкова устроила перепалку на ток-шоу

Балерина Анастасия Волочкова устроила перепалку с актрисой Юлией Рутберг в эфире ток-шоу «Звезды сошлись». 43-летнюю танцовщицу возмутил тот факт, что артистка позволила себя оскорбительное высказывание в ее адрес.

Балерина Анастасия Волочкова устроила перепалку с актрисой Юлией Рутберг в эфире развлекательного шоу «Звезды сошлись». Конфликт селебрити случился в ходе обсуждения гостями студии внешнего вида племянницы певца Александра Маршала Валерии и ее возлюбленного.

Слушая рассказ девушки о том, как на ее теле появились множественные татуировки, Волочкова не смогла сдержать смех, тем самым перебив и ошеломив родственницу музыканта. Перекрестившись, 43-летняя балерина немного успокоилась и попыталась объяснить причину безудержного веселья.

«Я не могу без слез смотреть, прости Господи. Если честно, Лер… Я просто сейчас уже о своем. Но, думаю, что все это более эстетично смотрелось бы на эстетичном теле, — заявила Анастасия, обращаясь к молодому человеку Валерии, верхняя часть тела которого была полностью покрыта татуировками. — Я просто вам хотела подсказать. Вы приходите с голом торсом в студию, с розовыми сосками… Вам бы подкачаться, пресс накачать, талию, мышцы. Вы сидите сутуло, у вас пузо торчит. Честно, это не может быть эстетично в любом случае».

Неоднозначное поведение Волочковой возмутило некоторых участников шоу, включая Рутберг, которая встала на защиту племянницы Маршала и ее спутника.

«Знаете, мне сейчас правда хотелось взять ребят и увести. Они не заслуживают ни такого тона, ни такого отношения. Они никому и ничего не сделали. Это интеллигентные люди. А мы отчасти — некоторые из нас — ведем себя как абсолютное, извините, быдло», — сказала Юлия.

Подобные претензии, видимо, еще более раззадорили Анастасию — балерина, едва дослушав гневный спич Рутберг, перешла в наступление.

«Закатила тут какую-то трагедию. Вы больше хотите мне судилище устроить, чем я — ребятам. Я никого не осуждала, вы мне говорите: «Встань, сядь». Милая моя, я вам что, кукла, что ли? Я Россию представляла на мировых сценах! Я выразила просто свою реакцию. Ну, мне стало смешно, ну, что такого?» — возмутилась звезда.

Примечательно, что еще до появления в студии племянницы Маршала, все та же Волочкова с гордостью поведала гостям и ведущим шоу о своих татуировках.

«У меня есть татуировки, кстати, — похвасталась Волочкова. — Они на спине. Их мне делал под Бангкоком тот монах, который набивал татуировки Анджелине Джоли. Он работал тонкой иголочкой, наносил их мне вручную с молитвами. Кто-то делает татуировки для красоты, а у меня это было совершенно по-другому. И, должна сказать, это все-таки сработало».

Ранее Волочкову высмеял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров , опубликовавший в своем инстаграме стихотворение о любви Анастасии к публичным шпагатам.

«Кто талантом небогат, // Ну, а че такова? (Здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru») // Делайте везде шпагат, // Как Н. Волочкова. // Зашумит и вам прибой. // Бросьте мысли тяжки. // В ситуации любой // Раздвигайте ляжки», — выразил мнение Сергей.

Не оставила Волочкова при этом и данный выпад коллеги по российскому шоу-бизнесе — причем ответила Шнурову балерина его же «оружием».

«Разводясь на всю страну, // Ну, а че такова? // Делает теперь шпагат. // Как Настя Волочкова?! // Я, конечно, не поэт, // Как Сережа Шнуров. // Я умею пируэт // И молчать про дружбу // Не умею столько пить // И выглядеть фигово. // Собирать охват и хайп // На стихах про Волочкову», — написала Анастасия.

Комментируя перепалку отечественных звезд, музыкальный эксперт Юрий Лоза выразил мнение, что называть стихами этот словесный баттл «просто несерьезно».