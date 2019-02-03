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Собчак рассказала притчу после скандального эфира на Первом канале 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак в своем инстаграме опубликовала притчу о двух волках.
Публикацию она сделала после выхода на Первом канале интервью, в котором, помимо прочего, Собчак рассказала об отношениях с супругом, актером Максимом Виторганом.
Виторган отреагировал на интервью Собчак
В посте приводится мудрость, которую старый индеец рассказал своему внуку.
"Внутри каждого человека идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, любезность, истину, доброту, верность", — говорится в рассказе.
Когда внук спросил, какой волк побеждает, индеец ответил ему, что "всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь".
Ранее Собчак в эфире телепрограммы "Эксклюзив" на Первом канале намекнула, что использовала режиссера Константина Бологомолова для расставания со своим мужем Максимом Виторганом.
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