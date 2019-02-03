Собчак рассказала притчу после скандального эфира на Первом канале

Телеведущая Ксения Собчак в своем инстаграме опубликовала притчу о двух волках.

Публикацию она сделала после выхода на Первом канале интервью, в котором, помимо прочего, Собчак рассказала об отношениях с супругом, актером Максимом Виторганом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 3 Фев 2019 в 5:18 PST В посте приводится мудрость, которую старый индеец рассказал своему внуку.

"Внутри каждого человека идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, любезность, истину, доброту, верность", — говорится в рассказе.

Когда внук спросил, какой волк побеждает, индеец ответил ему, что "всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь".

Ранее Собчак в эфире телепрограммы "Эксклюзив" на Первом канале намекнула, что использовала режиссера Константина Бологомолова для расставания со своим мужем Максимом Виторганом.