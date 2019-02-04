Врач назвал реанимацию Децла формальностью

Фельдшер бригады скорой помощи выразил мнение, что врачи скорой помощи формально проводили реанимацию рэпера Кирилла Толмацкого (Децл), поскольку понимали, что шансов на его спасение нет.

Фельдшер проанализировал опубликованное в Сети видео, на котором врачи пытаются реанимировать музыканта. При этом медик уточнил, что с момента остановки сердца певца до приезда скорой прошло около 20 минут, в то время как уже через четыре-шесть минут после остановки сердца в коре головного мозга происходят необратимые процессы.

«Складывается впечатление, что бригада скорой понимала, в каком состоянии находится пострадавший, что шансов нет, поэтому реанимация проводилась формально. … Эти фельдшеры это знают, а сыграть на камеру они не планировали», — заявил медик.

С его точки зрения, действия врачей на записи выглядят неубедительно. Так, медики не обеспечили проходимость верхних дыхательных путей путем интубации трахеи, ларингеальной маски или ее аналогов. В гортань рэпера должны были вставить специальную трубку, с помощью которой кислород мог бы попасть в организм для искусственной вентиляции легких, пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на фельдшера.

Кроме того, медики совершали паузы в ходе сердечно-легочной реанимации, хотя остановки более чем на шесть-семь секунд в подобных ситуациях не допускаются.

Также на видео нет подключенного кардиомонитора или дефибриллятора, что важно для всестороннего контроля сердечной деятельности. Медик также обратил внимание, что врачи скорой помощи должны были взять с собой допоборудование, а не только лекарственные средства и тонометр.

Напомним, Децл умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Причиной называется остановка сердца. Следователи ведут проверку по факту его смерти. Отец рэпера Александр Толмацкий сообщал, что до сих пор неизвестно, почему умер его сын.