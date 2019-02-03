Малахова потрясла смерть «беременной» от Киркорова

Андрей Малахов узнал о смерти «беременной» участницы его шоу

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал смерть участницы его программы, которая была уверена в том, что беременна от Филиппа Киркорова . По его словам, покойная испытывала серьезное давление со стороны родственников из-за квартиры в Москве , которая досталась ей после смерти мужа.

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал смерть участницы одного из выпусков его передачи «Прямой эфир» Светланы Сафиевой. По словам источников, 53-летняя москвичка умерла после инсульта, который развился из-за психологических проблем. В ноябре он пришла в эфир якобы беременная тройней и заявила, что отцом детей является певец Филипп Киркоров, однако беременность оказалась ложной.

«Она же лежала в больнице, а не так давно, в декабре, приходила на концерт Филиппа в «Олимпийский», мы ей купили туда билет. Ее сын тогда попросил помочь определить маму в больницу — ей нездоровилось. Мы знали только то, что она лечится. Я в шоке от этой новости», — сказал Малахов, передает Super.ru.

Он также отметил, что по его сведениям, Сафиева подвергалась серьезному давлению со стороны родственников, которые хотели лишить ее элитной недвижимости в центре Москвы.

«Светлана ушла из жизни в среду. Но обстоятельства ее смерти мне не хотелось бы комментировать», — заявила после смерти Сафиевой ее племянница Оксана Хоменок.

После того, как Сафиева сообщила редакторам передачи о том, что через суд пыталась взыскать с артиста $200 тыс., съемочная команда Малахова приехала к ней в 260-метровую квартиру на Тверском бульваре.

Женщина показала на камеру свой живот, а также дорогую детскую одежду и коляски, которые были закуплены на несколько лет вперед и продемонстрировала фотографии певца, которые развесила у себя дома. Она также рассказала о том, что Киркоров к ней «хорошо относился», и что кроме него у нее «никого особенно не было».

Однако после того, как Малахов отвез Сафиеву в клинику, чтобы сделать УЗИ, оказалось, что причиной таких размеров ее живота является не беременность, а обильные жировые отложения, которые врачи называют «фартук».

Тем не менее, женщина не перестала думать, что беременна тройней. Сообщалось, что у нее было диагностировано психологическое заболевание, которое развилось после того, как умер ее супруг.

Племянница Сафиевой специально пришла в студию на передачу к Малахову, чтобы рассказать о том, что у ее родственницы появилась мания преследования после смерти мужа. Женщина отказывалась общаться с семьей и идти ко врачам.

Помимо этого, она рассказала о том, что 35 лет назад родной брат Сафиевой на почве ревности совершил убийство собственной жены, из-за чего попал в тюрьму. Он умер после освобождения.

Среди имущества, которое оставил ей покойный муж — недвижимость в Лондоне, дом в Лос-Анджелесе и несколько московских квартир.

О ситуации в жизни женщины также рассказала ее приемная дочь Олеся, которая снимает квартиру в Волгограде, а до этого проживавшая в общежитии. По ее словам, при жизни отца они не испытывали нужды в средствах.

«Если бы отец был жив, если бы у него была возможность оставить завещание, я думаю, что он никого бы не обидел. Он был очень щедрым, справедливым и добрым человеком», — сказала Олеся, передает «Россия 1».

Продажей квартиры занимается сын женщины. Он же являлся активным противником ее появления на телевидении, так как подобные действия создавали помехи для выгодной сделки.

Диджей и подруга самого Киркорова Екатерина Гусева заявила, что часто видела Сафиеву в первых рядах на концертах Киркорова, однако не верит в то, что между ними были столь близкие отношения.

«Мы прекрасно понимаем, что она не беременна от Филиппа. Это просто невозможно», — сказала она.

После того, как Сафиева рассказала в программе Малахова о том, что квартиру приходиться продавать, так как ей «не на что жить», зрители в студии посоветовали ей не торопиться с подобными решениями, так как опасались за то, что родственники могут обмануть женщину.

Сам Киркоров никак не прокомментировал ситуацию, однако в конце 2018 года он посвятил свое шоу бывшей супруге Алле Пугачевой

«Я помню, как 14-летним мальчишкой смотрел здесь программу Аллы «Пришла и говорю». А спустя четыре года выступал в ее «Рождественских встречах». Значит, что-то вы разглядели во мне тогда, значит, что-то разглядела женщина, которая поет. И сегодня я счастлив петь для нее и для вас», — цитирует артиста StarHit.

Брак Киркорова и Пугачевой был расторгнут в 2005 году, после чего певец неоднократно выражал сомнения в том, что сможет еще раз жениться, так как его сердце занято Примадонной.