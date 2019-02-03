Чурикова назвала Децла символом поколения

Российская телеведущая Яна Чурикова отреагировала на известие о смерти Кирилла Толмацкого (Децл).

Она отметила, что для многих Децл был "кусочком детства".

"Многие пишут, что кусочек их детства умер. Это и правда так", — сказала Чурикова телеканалу "Звезда".

Она отметила, что Толмацкий стал символом своего поколения, а также серьезно менялся и развивался на протяжение своей карьеры.

Ранее о работе с Толмацким рассказал ведущий телеканала MTV Александр Анатольевич.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов.