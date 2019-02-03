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Чурикова назвала Децла символом поколения 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская телеведущая Яна Чурикова отреагировала на известие о смерти Кирилла Толмацкого (Децл).
Она отметила, что для многих Децл был "кусочком детства".
"Многие пишут, что кусочек их детства умер. Это и правда так", — сказала Чурикова телеканалу "Звезда".
Она отметила, что Толмацкий стал символом своего поколения, а также серьезно менялся и развивался на протяжение своей карьеры.
Ранее о работе с Толмацким рассказал ведущий телеканала MTV Александр Анатольевич.
Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов.
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