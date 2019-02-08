Александра Ревву обвинили в смерти Децла

Поклонники рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, обвинили шоумена Александра Ревву в «проклятии» музыканта, которое привело к его скоропостижной смерти.

«Ты проклял Децла, живи теперь с этим», — написали фанаты рэпера в комментариях на странице Реввы в Instagram.

Некоторые также открыто угрожали шоумену, отмечая, что ему необходимо «опасаться кармы», которая его непременно настигнет.

Поводом для негодования поклонников стала исполненная Реввой 15 лет назад кавер-версия знаменитого хита Децла «Вечеринка». В одном из куплетов есть строки: «Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района», сообщает РЕН ТВ

Кирилл Толмацкий скончался на 36-м году жизни от внезапной остановки сердца после концерта в одном из клубов Ижевска. 6 февраля Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

Ранее News.ru писал о том, что следователи допросили мужчину, на празднование дня рождения которого в Ижевске был приглашён Кирилл Толмацкий (Децл). Именинник Никита Пантюхин рассказал, что музыкант ничего не ел, выпил кофе и пригубил 50 г коньяка.