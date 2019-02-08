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Александра Ревву обвинили в смерти Децла 

News.ru + ещё 11 29 минут назад
Фото: Instagram
Поклонники рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, обвинили шоумена Александра Ревву в «проклятии» музыканта, которое привело к его скоропостижной смерти.
«Ты проклял Децла, живи теперь с этим», — написали фанаты рэпера в комментариях на странице Реввы в Instagram.
Некоторые также открыто угрожали шоумену, отмечая, что ему необходимо «опасаться кармы», которая его непременно настигнет.
Поводом для негодования поклонников стала исполненная Реввой 15 лет назад кавер-версия знаменитого хита Децла «Вечеринка». В одном из куплетов есть строки: «Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района», сообщает РЕН ТВ.
Кирилл Толмацкий скончался на 36-м году жизни от внезапной остановки сердца после концерта в одном из клубов Ижевска. 6 февраля Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве.
Ранее News.ru писал о том, что следователи допросили мужчину, на празднование дня рождения которого в Ижевске был приглашён Кирилл Толмацкий (Децл). Именинник Никита Пантюхин рассказал, что музыкант ничего не ел, выпил кофе и пригубил 50 г коньяка.
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Шоу-бизнес , РЕН ТВ
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