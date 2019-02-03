Тимати прокомментировал смерть Децла

Рэп-исполнитель Тимати ( Тимур Юнусов ) прокомментировал смерть музыканта Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл.

«История распорядилась так, что в 99 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как всё это получилось тогда и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории», — написал музыкант в Instagram.

3 февраля стало известно о смерти рэпера Децла.

В СК при этом сообщили, что приступили к проверке по факту смерти артиста.