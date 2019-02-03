Пугачева отреагировала на смерть Децла 

Алла Пугачева отреагировала на сообщения о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Певица опубликовала его фото, на котором Децл совсем юный.
«Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — написала она в инстаграме.
Толмачев умер 3 февраля после выступления в Ижевске. О его смерти сообщил его отец Александр Толмацкий на своей странице в фейсбуке.
«Кирилла больше нет», — написал он.
По словам концертного директора исполнителя Павла Беленца, смерть наступила от остановки сердца.