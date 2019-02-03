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Лолита высказалась о смерти Децла 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская отреагировала на известие о смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла). Об этом она написала в твиттере.
По ее словам, она знала артиста, когда он был еще очень маленьким. На тот момент отец прочил ему большое будущее.
"Оно случилось! Децл для многих молодых и теперь не очень молодых людей, был чем-то новым!.. ", — написала Милявская.
Артистка добавила, что он останется воспоминанием целой эпохи.
"Покойся с Миром и в Музыке небес…", — добавила Милявская.
Ранее сообщалось, что отец Децла отказался верить новостям о причинах смерти рэпера.
Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет. Это произошло после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
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