Лолита высказалась о смерти Децла

Певица Лолита Милявская отреагировала на известие о смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла). Об этом она написала в твиттере.

По ее словам, она знала артиста, когда он был еще очень маленьким. На тот момент отец прочил ему большое будущее.

"Оно случилось! Децл для многих молодых и теперь не очень молодых людей, был чем-то новым!.. ", — написала Милявская.

Артистка добавила, что он останется воспоминанием целой эпохи.

"Покойся с Миром и в Музыке небес…", — добавила Милявская.

Ранее сообщалось, что отец Децла отказался верить новостям о причинах смерти рэпера.

Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет. Это произошло после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.