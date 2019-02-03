Децл планировал инсценировать свою смерть в 35 лет

Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл), о смерти которого стало известно сегодня, несколько лет назад рассказывал о том, что задумывался над тем, чтобы полностью изменить сценарий своей жизни, а для этого «хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет». Об этом музыкант рассказал в 2015 году в интервью воронежскому информационному агентству «Галерея Чижова». Толмацкий также говорил о своем интересе к жизни и стремлении прожить как можно дольше.

«Я считаю, что полезно учить разные языки. Например, убить на это свое время будет достаточно интересно и важно. Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой», — сказал он.

Толмацкий скончался в ночь на воскресенье в Ижевске после выступления на частной вечеринке. Ему было 35 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.