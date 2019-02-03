Мать и жена Децла прокомментировали смерть рэпера 

Ирина Толмацкая, мать российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) прокомментировала новость о смерти сына в своём Instagram. Также о произошедшем в личном аккаунте в той же социальной сети высказалась и жена артиста Юлия Толмацкая.
«Люблю тебя… 1983-2019», — написала мать музыканта в комментарии под публикацией.
«Бог забрал любимого. RIP», — указала, в свою очередь, жена исполнителя.
Новость о смерти Децла сообщил утром 3 февраля Александр Толмацкий — отец артиста.
Концертный директор музыканта Павел Беленец рассказал о возможной причине трагедии.