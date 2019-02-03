Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет"
"Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет"

Мать и жена Децла прокомментировали смерть рэпера 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ирина Толмацкая, мать российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) прокомментировала новость о смерти сына в своём Instagram. Также о произошедшем в личном аккаунте в той же социальной сети высказалась и жена артиста Юлия Толмацкая.
«Люблю тебя… 1983-2019», — написала мать музыканта в комментарии под публикацией.
«Бог забрал любимого. RIP», — указала, в свою очередь, жена исполнителя.
Новость о смерти Децла сообщил утром 3 февраля Александр Толмацкий — отец артиста.
Концертный директор музыканта Павел Беленец рассказал о возможной причине трагедии.
RT на русском: последние новости
Егор Крид назвал Децла легендой Умер рэпер Децл СМИ сообщили подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Читайте также
Видео
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
Японцы поставили крест на Курилах и Абэ
В мире
«На Украине»: в ООН поучили русскому языку
В мире Статьи
«Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет»
Шоу-бизнес
Гибель группы Дятлова: сенсационные свидетельства
Происшествия Статьи
Башаров опроверг слухи об избиении жены
Шоу-бизнес Статьи
Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»
В мире Африка
Скорую для Децла вызвали не сразу
Шоу-бизнес
США подставили Японию
В мире
Ссорившийся с Децлом Баста сделал заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение