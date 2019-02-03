Что известно о смерти рэпера Децла

В ночь на 3 февраля в Ижевске скончался рэпер Кирилл Толмацкий , выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk. По словам концертного директора артиста Павла Беленца, предварительной причиной смерти музыканта стала остановка сердца после выступления в одном из ночных клубов. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла реанимировать Децла и констатировала его смерть. Начата доследственная проверка, в ходе которой будет названа причина гибели артиста. Толмацкий был одним из культовых представителей русского хип-хопа 2000-х.

В ночь на 3 февраля не стало одного из самых известных представителей русского хип-хопа 2000-х. В Ижевске скоропостижно скончался Кирилл Толмацкий, выступавший под сценическими псевдонимами Децл и Le Truk. Ему было 35 лет.

Одним из первых о смерти исполнителя сообщил его отец, музыкальный продюсер Александр Толмацкий. «Кирилла больше нет», — написал он в Facebook.

По словам концертного директора артиста Павла Беленца, предварительной причиной смерти музыканта стала остановка сердца после выступления в одном из клубов Ижевска.

«Основная причина смерти устанавливается, есть предварительная — это остановка сердца. После выступления в Ижевске в лаунж-баре Posh он пошёл в гримёрку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер», — рассказал RT концертный директор музыканта.

«В течение пяти минут приехала скорая, около получаса пытались провести реанимационные действия. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло», — отметил Беленец.

По его словам, артист никогда не жаловался на плохое самочувствие и не испытывал каких-либо проблем со здоровьем.

«Никакого подозрения до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно. Мы взяли комментарий у диджея, который сменял его после выступления. Он сказал, что Кирилл выглядел здоровым… Он нормально выглядел, когда уже был в гримёрке сильно побледнел и это ЧП произошло», — заключил Беленец.

При этом старший помощник руководителя СКР по Удмуртии Вера Филиппова рассказала РИА Новости , что музыкант почувствовал себя плохо в районе полуночи после выхода из ночного заведения. По факту смерти исполнителя начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причину гибели рэпера, опрашиваются свидетели трагедии.

«Он вышел после концерта из клуба и в этот момент почувствовал себя плохо и упал. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — заявила Филиппова. Пермь — Ижевск. Живописные пейзажи России… pic.twitter.com/8vedEX5Jc7— Толмацкий Кирилл (@detslakaletruk) 2 февраля 2019 г.

Вечером в пятницу, 1 февраля, Децл давал концерт в Перми, а накануне выступал в ижевском лаунж-баре Posh, который был закрыт на спецобслуживание. По имеющейся в СМИ информации, в заведении отмечал свой юбилей хозяин одного из автосалонов города.

«Искренне жаль, что молодые так рано уходят»

Свои соболезнования родным и близким артиста уже выразили многие представители российской культурной сферы, а также рядовые почитатели творчества рэпера, у которого осталась жена и 13-летний сын.

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», — написал рэпер Василий Вакуленко aka Баста.

В свою очередь, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил эпитафию на смерть музыканта, использовав темы из, пожалуй, самых известных его треков — «Вечеринка» и «Слёзы».

«Ритмом музыка всяка ведома, И с пластинок сдувая пылинки, Вечеринка у Децла дома, Собрался народ на поминки. Подтянулся район и вся школа. Кто-то снова и снова включал, Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль», — написал Шнуров.

При этом музыкант Егор Крид назвал Децла легендой и отметил, что благодаря его творчеству многие в России начали увлекаться хип-хоп культурой.

«Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться хип-хопом. Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню «Письмо». RIP Легенда», — сказал Крид. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HeartBreakKid (@egorkreed) 2 Фев 2019 в 10:42 PST

Рэпер Александр Степанов aka ST также отметил влияние Толмацкого на его творческую карьеру: «Помню свой первый балахон „Децл“ и первую кассету „Кто ты?“, которую спустя много лет ты мне подписал на концерте в Краснодаре. Помню, как мы рисовали обложку этого альбома в тетрадках и на школьных партах… Твоё творчество вдохновило меня и целое поколение мальчишек заниматься рэпом».

По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, он был знаком как с самим исполнителем, так и с его отцом, однако в последнее время они давно не виделись с Децлом.

«Уход человека — это всегда горе, несчастье и трагедия… С Сашей, папой Децла, мы много делали совместных проектов во времена моей работы на канале ОРТ. В период создания такого проекта как «Децл» даже шутка ходила по стране: вот Децл-старший пришёл, Децл-младший», — рассказал RT Пригожин.

«Я был очевидцем рождения Децла на свет как артиста. У них были большие разногласия с отцом, и он как-то не вписался в современный мир, хотя бы мог долго жить и быть как Eminem », — отметил Пригожин.

«Кирилл был такой молодой… Русский рэп переживает невероятный подъём и интерес к нему огромен, а Децл всё-таки, несмотря на свой молодой возраст, его настоящий ветеран. У меня с Кириллом были общие друзья, с их слов знаю, что он был очень приятным и хорошим человеком. После той славы, к которой он пришёл подростком… Потом, когда он подрос, мне кажется, Кирилл всю свою жизнь посвятил тому, чтобы доказать, что он настоящий, самостоятельный артист», — заявил музыкальный критик Андрей Бухарин.

Стоит добавить, что в ноябре 2018 года у Децла вышел новый студийный альбом «Неважно кто там у руля». Эта пластинка стала девятой за 18-летнюю творческую карьеру музыканта, которая началась на рубеже 1990-х и 2000-х годов.

Первый же «сольник» артиста, «Кто? ты», мгновенно стал культовым. Альбом был распродан тиражом более миллиона копий, а спустя год вышел и второй, также спродюсированный Мастер Шеff'ом и Лигалайзом, альбом — «Уличный боец».

Позднее артист ушёл от сотрудничества с проектом Bad B. Альянс и начал самостоятельный творческий путь, в последние годы находя вдохновение в работе с зарубежными музыкантами и в культуре других стран.