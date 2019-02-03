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Отец Децла поедет в Ижевск за телом сына 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: YouTube
Об этом Александр Толмацкий сообщил радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, причина смерти ещё не выяснена. Дата похорон пока неизвестна.
«Сердце остановилось. Я поеду в Ижевск за ним. Ничего непонятно».
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.
Концертный директор рэпера Павел Беленец сообщил, что у музыканта остановилось сердце. Врачи полчаса пытались его откачать, но не добились результата.
«После выступления в Ижевске в лаундж-баре POSH он пошёл в гримёрку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло», — заявил Беленец.
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Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий , Ижевск
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