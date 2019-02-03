Отец Децла поедет в Ижевск за телом сына

Об этом Александр Толмацкий сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, причина смерти ещё не выяснена. Дата похорон пока неизвестна.

«Сердце остановилось. Я поеду в Ижевск за ним. Ничего непонятно».

Рэпер Децл ( Кирилл Толмацкий ) скончался после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

Концертный директор рэпера Павел Беленец сообщил, что у музыканта остановилось сердце. Врачи полчаса пытались его откачать, но не добились результата.