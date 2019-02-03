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Скорую для Децла вызвали не сразу 

Рамблер 57 минут назад
Телеграм-каналы пишут об обстоятельствах смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла). Как сообщал ранее Mash, музыкант скончался около часа ночи в гримерке ночного клуба Posh Lounge в Ижевске. В клубе он выступал на дне рождения сына местного автодилера Никиты Пантюхина. Плохо Толмацкому стало после выступления. В какой-то момент у него начали болеть кисти рук, потом начался припадок. В течение тридцати минут ему пытались помочь. У гримерки толпились персонал и гости.
Организаторы вечеринки утверждают, что никаких наркотиков на празднике не было, Толмацкий был вполне адекватен.
По информации телеграм-канала Baza после выступления Децл пожаловался на плохое самочувствие и ушёл в гримерку, затем к барменам обратился один из организаторов концерта, попросив вызвать скорую. Однако вскоре вернулся, попросил обезболивающие таблетки, спирт и вату. Вызов скорой решено было отменить. Но довольно быстро стало очевидно, что самостоятельно с ситуацией справиться не удастся.
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Скорую все же вызвали. Пока ехали врачи, один из барменов попытался сам откачать Толмацкого, который лежал на полу с закатившимися глазами.
Прибывшие врачи спасти Толмацкого не смогли. По предварительной информации он умер от остановки сердца.
Следственное управление СКР по Удмуртии начало проверку по факту смерти, назначено судебно-медицинское исследование.
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Шоу-бизнес , Видео , СКР , Ижевск
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