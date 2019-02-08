«Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом»: Собчак заставили быть честной

Владимир Познер прокомментировал шумиху, возникшую на фоне слухов, что Ксения Собчак изменяет мужу Максиму Виторгану с Константином Богомоловым . Он написал в своем Instagram:

"Собчак то ли на "Дожде", то ли еще в какой-то программе высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют мачо, а если женщина гуляет, то ее называют… Ну, в общем, наверное, вы догадались. Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает… Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. В этом смысле природа сделала нас равными".

Блогер Лена Миро поставила под сомнение утверждения Владимира Познера. В частности, она не поняла, почему он считает, что мужчине общество измены прощает, а женщине — нет. Миро убеждена, что мужчины предпочитают скрывать свои отношения на стороне. В качестве яркого примера она привела обычного политика, который не будет демонстрировать обществу своих жену и любовницу.

Она объяснила почему: "Общество к изменам относится плохо. Как к женским, так и к мужским. Человек, заработавший репутацию гуляки, не построит карьеру в политике, а потому свои влюблённости вне брака он будет тщательно скрывать. Так что оправдать нечистоплотность Собчак тем, что общество плохо относится к женским изменам и поощряет мужские, у неумного Познера не вышло".

Однако Миро согласилась с утверждением Познера, что люди полигамны, но она уточнила нюанс, что влюбленным необходимо быть честными друг с другом.

"Если мужчина и женщина друг перед другом честны в своей полигамии, то они, на мой взгляд, живут по совести. Однако если мужчина и женщина договариваются о том, что будут заниматься сексом исключительно друг с другом, а потом женщина (или мужчина — неважно, кто) заводит тайный роман на стороне, то в этом я вижу подлость", — рассудила блогер.

Лена Миро считает поведение Ксении Собчак непорядочным и подлым. По ее мнению, гламурной ведущей следовало поступить с Максимом Виторганом честно. Миро предложила два способа, что нужно было делать Ксении:

"Вариант 1. "Максим, я тебя люблю и хочу жить с тобой, но также я хочу пережить романтическое приключение с режиссером Богомоловым, о чём ставлю тебя в известность". Вариант 2. "Максим, я тебя больше не хочу, а потому я ухожу к режиссеру Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом".

Блогер заключила: "Ксения Собчак — человек непорядочный, а потому ей свойственны шашни за спиной того, кому она клялась в вечной любви и верности".