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"Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет"
"Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет"

«Легенда»: Егор Крид отреагировал на смерть Децла 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный певец Егор Крид (Егор Булаткин) высказался о смерти культового рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом он написал в инстаграме.
По его словам, во многом благодаря его творчеству большинство людей начали увлекаться хип-хопом.
"Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню — Письмо. / RIP Легенда", — написал Крид.
Он также выразил соболезнования его родным, близким и поклонникам.
Ранее сообщалось, что Минздрав подтвердил смерть Децла в Ижевске.
Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет. Это произошло после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
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