«Легенда»: Егор Крид отреагировал на смерть Децла

Известный певец Егор Крид (Егор Булаткин) высказался о смерти культового рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом он написал в инстаграме.

По его словам, во многом благодаря его творчеству большинство людей начали увлекаться хип-хопом.

"Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню — Письмо. / RIP Легенда", — написал Крид.

Он также выразил соболезнования его родным, близким и поклонникам.

Ранее сообщалось, что Минздрав подтвердил смерть Децла в Ижевске.

Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет. Это произошло после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.