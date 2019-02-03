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Дроздов поделился воспоминаниями о Децле 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученый-зоолог и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, который познакомился и подружился с Кириллом Толмацким (Децл) на съемках четвертого сезона реалити-шоу «Последний герой» пятнадцать лет назад, выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни 35-летнего музыканта, сообщает «URA.RU».
Телеведущий тепло относился к рэперу и как-то в интервью даже сказал, что мечтал бы о таком внуке, как Кирилл. На необитаемом острове Децл с Дроздовым жили в племени «Скорпионов». Как отмечает Дроздов, Кирилл был очень полезен для команды, был работящим.
«Кирилл приезжал на остров не для того, чтобы попиариться, а чтобы достойно пройти испытания, и он их прошел», — сказал Дроздов, отметив, что Толмацкий умел настоять на своем.
«Это большая беда, я представляю, какой это удар для отца, мои глубокие соболезнования родным. Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадет в рай», — поделился Дроздов.
Толмацкий скончался в ночь на воскресенье в Ижевске после выступления на частной вечеринке. У него остались жена и 13-летний сын.
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Шоу-бизнес , Николай Дроздов
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