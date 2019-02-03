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Шнуров посвятил Децлу стихотворение 

News.ru 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в связи со смертью рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Музыкант выложил строки в соцсети.
«Ритмом музыка всяка ведома, / И с пластинок сдувая пылинки, / Вечеринка у Децела дома, / Собрался народ на поминки. / Подтянулся район и вся школа. / Кто-то снова и снова включал, / Для себя, а не для протокола, / «Мои слезы, моя печаль»», — написал Шнуров в Instagram.
Как сообщал ране News.ru, Толмацкий умер 2 февраля после выступления в Ижевске. Мама и жена музыканта оставили на своих страницах в соцсетях сообщения после того, как стало известно, что он ушёл из жизни. СК начал проверку по факту смерти музыканта.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров
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