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Ссорившийся с Децлом Баста высказался о смерти рэпера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Рэпер Василий Вакуленко (Баста/Ноггано) написал в своем инстаграме, что ему "искренне жаль", что Кирилл Толмацкий, более известный под творческим псевдонимом Децл, скончался "так рано".
"Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — написал Вакуленко.
Перед смертью у Децла случился припадок
Рэпер подчеркнул, что ему "искренне жаль", что Децл скончался "так рано", несмотря на их "конфликты и разногласия" — в апреле прошлого года сообщалось, что Баста выплатил Децлу 350 тыс. рублей за оскорбления в соцсетях.
Ранее появились подробности об обстоятельствах смерти Децла — сообщалось, что он "курил и употреблял спиртное" перед тем, как ему стало плохо.
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