Рэпер Василий Вакуленко (Баста/Ноггано) написал в своем инстаграме, что ему "искренне жаль", что Кирилл Толмацкий, более известный под творческим псевдонимом Децл, скончался "так рано".
"Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — написал Вакуленко.
Рэпер подчеркнул, что ему "искренне жаль", что Децл скончался "так рано", несмотря на их "конфликты и разногласия" — в апреле прошлого года сообщалось, что Баста выплатил Децлу 350 тыс. рублей за оскорбления в соцсетях.
Ранее появились подробности об обстоятельствах смерти Децла — сообщалось, что он "курил и употреблял спиртное" перед тем, как ему стало плохо.