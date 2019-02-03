Ссорившийся с Децлом Баста высказался о смерти рэпера

"Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — написал Вакуленко.

Рэпер подчеркнул, что ему "искренне жаль", что Децл скончался "так рано", несмотря на их "конфликты и разногласия" — в апреле прошлого года сообщалось, что Баста выплатил Децлу 350 тыс. рублей за оскорбления в соцсетях.

Ранее появились подробности об обстоятельствах смерти Децла — сообщалось, что он "курил и употреблял спиртное" перед тем, как ему стало плохо.