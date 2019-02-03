Смерть Децла вызвала волну негодования

Поп-певица Глюк'oZa не поверила в искренность музыкантов, выражающих слова скорби по поводу смерти рэп-исполнителя. Пост, посвященный Децлу, появился на ее странице в Instagram. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал заявление звезды.

Чиновник согласился с исполнительницей. По его мнению, проблема забвения артистов еще при жизни стала крайне распространенной, и смерть Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, стала очередным отрицательным примером. Манукян призвал россиян чаще вспоминать о выдающихся личностях без какого-либо повода.

"Наталья Ионова говорит о важных вещах. Да, это факт, мы вспоминаем об артистах лишь когда они умирают. Но что нам мешает напоминать об этих людях когда они живы? Давайте хотя бы о народных артистах СССР не забывать", — отметил он в интервью корреспонденту "Дни.ру".

Манукян считает, что россияне должны с уважением относиться к талантливым знаменитостям, и вспоминать о них не только по праздникам. "Мы не умеем вспоминать об этих людях без повода? Нам нужен юбилей, скандал, несчастье, болезнь или смерть, чтобы снова заговорить о них? Нет! Так к народному достоянию относиться нельзя! А эти прекрасные люди именно народное достояние!", — заявил он.

Ранее Глюк'oZa опубликовала разоблачительный пост, в котором прокомментировала известие о смерти Децла. Она обвинила всех скорбящих музыкантов в лицемерии. Наталья Чистякова-Ионова утверждает, что многие исполнители заговорили о творчестве Кирилла Толмацкого только после его кончины, а когда музыкант был жив, никто о нем не вспоминал.