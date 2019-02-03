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Смерть Децла вызвала волну негодования 

Дни.ру + ещё 140 3 февраля 2019
Поп-певица Глюк'oZa не поверила в искренность музыкантов, выражающих слова скорби по поводу смерти рэп-исполнителя. Пост, посвященный Децлу, появился на ее странице в Instagram. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал заявление звезды.
Чиновник согласился с исполнительницей. По его мнению, проблема забвения артистов еще при жизни стала крайне распространенной, и смерть Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, стала очередным отрицательным примером. Манукян призвал россиян чаще вспоминать о выдающихся личностях без какого-либо повода.
"Наталья Ионова говорит о важных вещах. Да, это факт, мы вспоминаем об артистах лишь когда они умирают. Но что нам мешает напоминать об этих людях когда они живы? Давайте хотя бы о народных артистах СССР не забывать", — отметил он в интервью корреспонденту "Дни.ру".
Как утверждает член экспертного совета, самыми известными народными артистами являются актер Армен Джигарханян, певицы София Ротару и Алла Пугачева. Но главной причиной их популярности стали скандалы, которые активно обсуждаются на всех федеральных каналах.
"Так давайте же вспомним о том, что жива Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, Василий Лановой и Вера Васильева, Татьяна Доронина и Владимир Андреев, Олег Стирженов и Георгий Данелия, Владимир Наумов и Инна Макарова, Марлен Хуциев и Людмила Чурсина, Родион Щедрин и Эдита Пьеха, Игорь Кириллов и Юрий Соломин. Юбилейные даты позволили вспомнить о Юрии Темирканове, Галине Волчек, Марке Захарове, Инне Чурикове, Александре Пахмутове и Юрии Башмета", — пояснил Вадим Манукян.
Чиновник также поинтересовался, помнят ли зрители об актере Николае Сличенко и его театре "Ромен", об актрисе Юлии Борисовой, "ставшей Народной артисткой СССР полвека назад", о педагоге Владимире Этуше, "которому пришлось завершить театральную карьеру по состоянию здоровья", о вдове Муслима Магомаева и оперной певице Тамаре Синявской.
Манукян считает, что россияне должны с уважением относиться к талантливым знаменитостям, и вспоминать о них не только по праздникам. "Мы не умеем вспоминать об этих людях без повода? Нам нужен юбилей, скандал, несчастье, болезнь или смерть, чтобы снова заговорить о них? Нет! Так к народному достоянию относиться нельзя! А эти прекрасные люди именно народное достояние!", — заявил он.
Ранее Глюк'oZa опубликовала разоблачительный пост, в котором прокомментировала известие о смерти Децла. Она обвинила всех скорбящих музыкантов в лицемерии. Наталья Чистякова-Ионова утверждает, что многие исполнители заговорили о творчестве Кирилла Толмацкого только после его кончины, а когда музыкант был жив, никто о нем не вспоминал.
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Шоу-бизнес , Алиса Фрейндлих , Марлен Хуциев , Николай Сличенко , Муслим Магомаев , Марк Захаров , Наталья Ионова , Юлия Борисова , Василий Лановой , Тамара Синявская , Владимир Этуш , Георгий Данелия , Эдита Пьеха , Олег Басилашвили , Вера Васильева , Инна Макарова , Юрий Соломин , Владимир Наумов , Татьяна Доронина , Владимир Андреев , Игорь Кириллов , Галина Волчек , Армен Джигарханян , Родион Щедрин , Юрий Темирканов , Людмила Чурсина , София Ротару , Алла Пугачева , Госдума
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