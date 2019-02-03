«Курил, употреблял спиртное»: стало известно, что Децл делал перед смертью

Кирилл Толмацкий , более известный под творческим псевдонимом Децл, употреблял смертные напитки и курил на корпоративе в Ижевске , сообщает ФАН со ссылкой на источники.

Отмечается, что музыканту стало плохо после того, как он выступил на корпоративе в Ижевске в кафе "Рожь".

"Курил, употреблял спиртное. Умер в курилке", — приводит агентство телефонограмму, посланную МВД.

Также сообщается, скорая помощь прибыла "быстро", однако врачам не удалось спасти музыканта.

Правоохранители намерены проводить проверку по факту смерти артиста.

Ранее была названа предварительная причина смерти Децла.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет. Его смерть подтвердили отец и концертный директор.