Волочкова устроила скандал на НТВ после слов про «абсолютное быдло»

Российская балерина Анастасия Волочкова в прямом эфире шоу "Звезды сошлись" вступила в конфликт с актрисой Юлией Рутберг, сообщает "Пятый канал".

Конфликт начался с обсуждения внешнего вида племянницы Александра Маршала и ее возлюбленного. Волочкова негативно отозвалась о татуировках мужчины, однако призналась, что в свое время сделала себе несколько тату.

Она также заявила, что ее мастером стал монах под Бангкоком, который работал и с Анджелиной Джоли. Кроме того, Волочкова намекнула, что мужчине стоит заняться спортом, так как татуировки красиво смотрятся только на "эстетичном теле".

"Они (племянница Маршала и ее возлюбленный) никому и ничего не сделали. А мы с вами сейчас отчасти — некоторые — ведем себя как абсолютное быдло", — ответила Юлия Рутберг.

Волочкова резко отреагировала на критику и заявила, что участники шоу хотят "устроить ей судилище".

Ранее Ксения Собчак рассказала о конфликте с Волочковой.