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Брежнева выложила видео с прогулкой топлес 

Дни.ру 40 минут назад
Фото: Instagram
Певица продолжает делиться с подписчиками в Instagram кадрами с ее отпуска на Мальдивах. На этот раз Вера Брежнева выложила видео с прогулкой по пляжу.
Вера Брежнева порадовала своих поклонников пикантным видео. Звезда выложила в Instagram свою прогулку по пляжу на Мальдивах топлес.
На кадрах обнаженная по пояс певица запечатлена в замедленной съемке. Она прогуливается по песку, пританцовывая.
"Оглядываясь назад…" — загадочно подписала свой пост звезда.
Большинство ее подписчиков восхитились новым постом. Их поразила грациозность и красота Веры.
"Так приятно смотреть на красивых людей", "Грация, красота и… скромность. И это Вера, обожаю", "Вы великолепно выглядите. Браво" — пишут пользователи социальной сети.
Впрочем, нашлись и те, кому прогулка Брежневой показалось непристойной.
"Вера красивая, но зачем ходить голой?", — недоумевают некоторые.
Но звезде к критике и нападкам не привыкать. Практически каждый ее пост в Instagram сопровождается довольно противоречивыми отзывами. Сама Брежнева призывает подписчиков не завидовать, а уметь радоваться за других, в том числе и за нее.
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Шоу-бизнес , Вера Брежнева , Мальдивы
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