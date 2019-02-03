Брежнева выложила видео с прогулкой топлес

Певица продолжает делиться с подписчиками в Instagram кадрами с ее отпуска на Мальдивах . На этот раз Вера Брежнева выложила видео с прогулкой по пляжу.

Вера Брежнева порадовала своих поклонников пикантным видео. Звезда выложила в Instagram свою прогулку по пляжу на Мальдивах топлес.

На кадрах обнаженная по пояс певица запечатлена в замедленной съемке. Она прогуливается по песку, пританцовывая.

"Оглядываясь назад…" — загадочно подписала свой пост звезда.

Большинство ее подписчиков восхитились новым постом. Их поразила грациозность и красота Веры.

"Так приятно смотреть на красивых людей", "Грация, красота и… скромность. И это Вера, обожаю", "Вы великолепно выглядите. Браво" — пишут пользователи социальной сети.

Впрочем, нашлись и те, кому прогулка Брежневой показалось непристойной.

"Вера красивая, но зачем ходить голой?", — недоумевают некоторые.

Но звезде к критике и нападкам не привыкать. Практически каждый ее пост в Instagram сопровождается довольно противоречивыми отзывами. Сама Брежнева призывает подписчиков не завидовать, а уметь радоваться за других, в том числе и за нее.