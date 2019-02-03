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По стопам Волочковой: Бывший муж Бузовой сфотографировался в банной бочке 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: ТАСС
Лавры Анастасии Волочковой не дают покоя российским звездам. Примеру балерины, которая любит демонстрировать шпагаты в бане, последовал бывший муж Ольги Бузовой — Дмитрий Тарасов.
Футболист устроил фотосессию в бане вместе с третьей женой — моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко. Супругов запечатлели в бочке, с банными шапочками на головах.
"Утром улетаю на сборы, а сейчас едем к дочке", — подписал свой пост в Instagram футболист.
Надо сказать, что снимки не впечатлили подписчиков. Некоторые из них даже возмутились тем, что Настя разрешает Дмитрию публиковать такие интимныефотографии.
Сама Анастасия тем временем сообщила, что они с Дмитрием отпраздновали годовщину своего венчания — вдвоем, без родственников и друзей. Подписчики осудили супругов за то, что они оставили полугодовалую дочь на своих родителей. По словам комментаторов, Костенко и Тарасов по-прежнему не осознают всю серьезность того, что уже несут ответственность за маленького человека.
У спортсмена уже начались трудовые будни. До новогодних каникул Дмитрий Тарасов вместе с супругой Анастасией Костенко и шестимесячной дочкой Миланой отдохнул на Мальдивах. Курорт стал очень популярным у российских звезд: там же отдыхала и экс-супруга полузащитника "Локомотива" Ольга Бузова.
Отпуск Бузовой, которая отдыхала вместе с сестрой Анной и подругой, завершился скандалом. Компания переехала с мальдив в Куршевель, где также славно провела время. Однако потом что-то произошло: в Москву сестры летели одним самолетом, но в разных классах — Ольга Бузова в бизнесс-классе, а Анна в эконом. Приехав домой, сестра отписалась от Ольги в соцсетях.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов
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