По стопам Волочковой: Бывший муж Бузовой сфотографировался в банной бочке

Лавры Анастасии Волочковой не дают покоя российским звездам. Примеру балерины, которая любит демонстрировать шпагаты в бане, последовал бывший муж Ольги Бузовой — Дмитрий Тарасов

Футболист устроил фотосессию в бане вместе с третьей женой — моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко . Супругов запечатлели в бочке, с банными шапочками на головах.

"Утром улетаю на сборы, а сейчас едем к дочке", — подписал свой пост в Instagram футболист.

Надо сказать, что снимки не впечатлили подписчиков. Некоторые из них даже возмутились тем, что Настя разрешает Дмитрию публиковать такие интимныефотографии.

У спортсмена уже начались трудовые будни. До новогодних каникул Дмитрий Тарасов вместе с супругой Анастасией Костенко и шестимесячной дочкой Миланой отдохнул на Мальдивах. Курорт стал очень популярным у российских звезд: там же отдыхала и экс-супруга полузащитника "Локомотива" Ольга Бузова.

Отпуск Бузовой, которая отдыхала вместе с сестрой Анной и подругой, завершился скандалом. Компания переехала с мальдив в Куршевель, где также славно провела время. Однако потом что-то произошло: в Москву сестры летели одним самолетом, но в разных классах — Ольга Бузова в бизнесс-классе, а Анна в эконом. Приехав домой, сестра отписалась от Ольги в соцсетях.