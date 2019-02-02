Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов денег на запись песни

Российский музыкант и внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков попросил у фанатов материальной поддержки для записи нового сингла. По словам певца, все, кто поучаствует в проекте, в будущем получат процент от его продаж.

Солист группы Multiverse и внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков обратился к поклонникам своего творчества в инстаграме с просьбой о финансовой поддержке.

Музыкант рассказал, что его группа попала в чарт американской лейбл-платформы, что вынудило его принять участие в краудфандинговой кампании. Цель проекта заключается в том, чтобы собрать определенное количество денег для записи песни и съемок клипа в Лос-Анджелесе . К слову, сам Пресняков так и не назвал точную сумму, ограничившись лишь «минимальным вложением».

«Дочитай до конца по-братски! — обратился к подписчикам артист. — Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире. Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу!»

Кроме того, Пресняков-младший пообещал подписчикам, которые помогут решить его финансовый вопрос, процент с продажи трека. По словам музыканта, таким образом они смогут стать «со-продюсерами» песни «To Stay».

Неожиданная просьба озадачила некоторых подписчиков исполнителя. «Наглости нет предела!», «Обхохочешься! В Лос-Анджелесе ему захотелось хит записать! А что, в России никак?», «Деньги у людей просить! И на что?» — задаются вопросом разгоряченные комментаторы. Многие также посоветовали Никите обратиться с просьбой к его бабушке Алле Пугачевой.

Преданные поклонники Преснякова, наоборот, похвалили певца за стремление решить вопрос без помощи Примадонны. «Не у бабушки с мамой деньги просишь, а сам решаешь вопрос и ищешь выход из сложившейся ситуации, респект тебе за это и уважение», — написал один из подписчиков исполнителя.

На скандальную публикацию отреагировал журналист Сергей Соседов, ранее раскритиковавший Аллу Пугачеву за высокую стоимость билетов на ее юбилейный концерт в Кремле. В комментарии сайту Ura.Ru он похвалил певца за стремление дистанцироваться «от своей бабушки, ее творчества».

«Только про бабку спросите, он сразу в лице меняется. Он не хочет, чтобы его связывали с этим семейством. Никита очень интересный артист, рок-музыкант, он не конъюнктурщик, в отличие от своей бабушки и мамы», — заявил музыкальный критик.

Ранее 27-летний Пресняков поведал своим поклонникам в инстаграме о том, чем именно зарабатывает на жизнь. Пресняков посетовал, что работает монтажером, тогда как музыка пока не стала для него основным источником доходов.

«Я монтажер. Со своим другом мы разработали видео-продакшн компанию, занимаемся съемкой клипов и рекламы. Монтирую я заметно чаще, нежели снимаю. Музыка мне особого дохода пока не дает. Помимо этого, появляюсь на кастингах фильмов, дай Бог, получится что-то», — признался артист.

Кроме того, сын Кристины Орбакайте Владимира Преснякова подчеркнул, что продолжает стремиться к полной независимости от своих знаменитых родственников. Так, в начале января Никита опубликовал в инстаграме два снимка: на одном изображена компания веселых молодых людей, а на другом — группа бабушек, аплодирующих артисту в стареньком доме культуры. Молодой человек сопроводил публикацию подписью «Ожидание — реальность», намекнув на интерес к нему старшего поколения благодаря родственным связям с Аллой Пугачевой.

В ответ на эту шутку известный пародист Максим Галкин публично пристыдил внука своей супруги, посоветовав Никите радоваться тому, что им вообще кто-то интересуется.

«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся ее наличию — реальность могла бы быть с пустыми креслами», — посоветовал Галкин в комментарии к публикации Преснякова.

Сам Никита в ответ на совет Галкина только посмеялся, отметив большое количество ответов на комментарий юмориста. «Ааа, блин, Макс! Зачем ты сюда привез свой ковчег?» — написал он.

На протяжении нескольких лет Никита Пресняков участвовал в многочисленных шоу — таких как «Жестокие игры», «Точь-в-точь» и «Две звезды». В 2014 году он основал группу Multiverse, которая в прошлом году представила свой первый студийный альбом «Beyond», состоящий из 13 композиций.