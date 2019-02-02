Показывающая «по частям» своего любимого Волочкова продемонстрировала его «усовершенствованные» носки

Звездная балерина продолжает интриговать пользователей.

Известная балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала «носки года», как она их представила. Правда, не свои, а любимого мужчины, которого она уже много месяцев скрывает от всех фанатов. Танцовщица заявила, что «усовершенствовала» их. Судя по всему, она подрезала шерстяные носки любимого и загнула их.

Танцовщица ранее заявляла, что была готова представить любимого на своём дне рождения. Однако в последний момент передумала. Балерина не дает ответа на вопрос, когда же все узнают имя ее суженого. Она показывает его «по частям». То руку, то его часы, то ногу. Некоторые пользователи до сих пор считают, что балерина живет с неким охранником с Кавказа по имени Малик, с которым познакомилась в фитнесс-центре. Не показывает же она его якобы из-за того, что мужчина беден и находится на иждивении у звезды.

«А теперь ещё и «чулки года». Ну зачем резинки эти», «Джигурду переодела?» «Анастасия, скажите своему мастеру по ногтям, что френч ужасный», «Вокруг столько стильных, ухоженных медиаперсон, актрис, на которых приятно смотреть, но глядя на вас, Настя, мне кажется, что я перенеслась лет на 10 назад. Вы застряли в прошлом. Рваные джинсы, белые унты, ногти-топоры ушли в прошлое. Как и вы. Жаль, что вы это так и не поняли. Быть рядом с вами, тем более дружить, нынче считается дурным тоном. Вы — невеста без жениха и балерина без балета!» «Нога накрыта красным полотенцем, или это протез?» — заметили в комментариях подписчики Волочковой.