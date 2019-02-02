Собчак назвала себя Ким Бейсингер для бедных

Она заявила, что неоднократно снималась для различных мужских журналов, однако уточнила, что никогда не фотографировалась топлес.

В ответ на замечание ведущего, что для многих снимки топлес — это возможность оставить себе память для собственного преклонного возраста, Собчак ответила, что снималась беременной и с удовольствием будет пересматривать эти снимки.

"Если Ким Бейсингер может так сделать, почему я не могу. Пусть я буду такой Ким Бейсингер для бедных", — пошутила телеведущая.

Она также отметила, что беременность прошла легко, и ей удалось сохранить хорошую форму.