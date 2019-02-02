Ксения Собчак призналась, что ее брак с Максимом Виторганом дал трещину. Однако о разводе телеведущая пока говорить не готова. Об этом она рассказала, выступая в программе «Эксклюзив» на Первом канале.
Собчак впервые публично заговорила о своих семейных проблемах после появления слухов о расставании с мужем.
По словам телеведущей, она столкнулась с тяжелыми личными обстоятельствами. В любом случае, близкие родственные отношения с Виторганом она готова сохранить — ради сына Платона.
«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди», — заявила Собчак.
На вопрос о разводе она ответила коротко: «Я не готова говорить об этом».
После чего изложила собственную концепцию семейных отношений:
«Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет. У нас существует очень разное отношение к мужчинам и женщинам. У нас ведь как: если мужчина изменяет, то он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то мы ее последними словами обзываем…».
При этом Собчак вспомнила роман об Анне Карениной.
Телезвезда также отказалась комментировать свои отношения с режиссером Константином Богомоловым.
«Есть рамки, и каждый человек ставит границы того, что для него неприемлемо. Есть какие-то личные вещи, которые я не хочу обсуждать с людьми», — сказала она.
Ранее в интернете появилось видео, сделанное в московском ресторане. В кадре Максим Виторган дерется с режиссером Константином Богомоловым, который находился в заведении в обществе Собчак. Во время драки режиссер получил перелом носа в двух местах.
Ранее сообщалось, что в отношениях Собчак и Виторгана возникли серьезные проблемы из-за романа телеведущей с Богомоловым.