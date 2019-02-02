Собчак рассказала об отношениях с Виторганом в эфире Первого канала

Собчак впервые публично заговорила о своих семейных проблемах после появления слухов о расставании с мужем.

По словам телеведущей, она столкнулась с тяжелыми личными обстоятельствами. В любом случае, близкие родственные отношения с Виторганом она готова сохранить — ради сына Платона.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди», — заявила Собчак.

На вопрос о разводе она ответила коротко: «Я не готова говорить об этом».

После чего изложила собственную концепцию семейных отношений:

«Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет. У нас существует очень разное отношение к мужчинам и женщинам. У нас ведь как: если мужчина изменяет, то он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то мы ее последними словами обзываем…».

При этом Собчак вспомнила роман об Анне Карениной

Телезвезда также отказалась комментировать свои отношения с режиссером Константином Богомоловым

«Есть рамки, и каждый человек ставит границы того, что для него неприемлемо. Есть какие-то личные вещи, которые я не хочу обсуждать с людьми», — сказала она.

Ранее в интернете появилось видео, сделанное в московском ресторане. В кадре Максим Виторган дерется с режиссером Константином Богомоловым, который находился в заведении в обществе Собчак. Во время драки режиссер получил перелом носа в двух местах.

Ранее сообщалось, что в отношениях Собчак и Виторгана возникли серьезные проблемы из-за романа телеведущей с Богомоловым.