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Татьяна Веденеева учится играть в керлинг 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Актриса заметила, что игра не такая простая, как может показаться на первый взгляд.
Актриса театра и кино Татьяна Веденеева попробовала свои силы в «шахматах на льду» — керлинге. Игра захватила звезду. На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала снимок, который был сделан во время тренировки. Актриса заметила, что никогда не считала себя спортивно подготовленной с детства. Ей никогда не хотелось проигрывать. Веденеева заметила, что раньше считала керлинг обычным развлечением. Однако все оказалось совсем не так.
«Камни весом 20 кг, на ноге слайдер, скользкий как стекло на льду и холодно. С холодом бороться легче. Правда пришлось накупить неизвестной мне ранее одежды. Термобельё, толстые носки, нужна ещё шапка. А пока тренируемся! Оказалось, что, если вы не профессиональные спортсмены, то играть может кто угодно и любого возраста! Вижу в зале на дорожках много людей, которые приходят компаниями поиграть в кёрлинг. Надеюсь у нас тоже получится», — заметила звезда.
«Класс, не знал о таких ваших способностях в этом виде спорта!» «У вас всё получится, талантливые люди, талантливы во всём», «Прекрасный спорт! Но не спешите! Плавно и медленно! На то и лед, чтобы скользить!» «Танюша, какая ты умница! Не боишься экспериментов! Украшаешь команду! Впереди планеты всей!» «Танечка, стоит попробовать! Главное найти друзей и вместе прийти на дорожку! Это очень интересно и азартно!» — заметили в комментариях пользователи.
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Шоу-бизнес , Татьяна Веденеева
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