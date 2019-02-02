Кирилл «Руки-базуки» рассчитывает дожить до 50 лет

Кирилл Терешин из Пятигорска по прозвищу «Синтоловый качок», получивший широкую известность в сети за счет объема своих бицепсов, в очередной раз рассказал о проблемах со здоровьем, а также о том, что он смог извлечь из своей популярности. По словам Терешина, он приобрел квартиру в Подмосковье . Кроме того, обзавелся штатом ассистентов, пишет «МК».

«На Москву еще не заработал. Но у меня еще все впереди. Не зря ведь боли в руках терплю. Благодаря рукам-базукам по ток-шоу хожу за деньги, себя продаю», — поделился он.

Сколько ему удалось заработать, Терешин уточнять не стал, по его словам, часть заработанных средств он потратил на квартиру, оставшуюся сумму положил в банк.

«К сожалению, заработки в последнее время упали. Тяжело постоянно удерживать волну популярности», — посетовал он.

Здоровым себя Терешин не чувствует. Он жалуется на периодически возникающую вялость, недомогание, отеки, а температура тела поднимается до 38 градусов. Когда недомогание проходит, отеки уходят обратно, температура нормализуется.

«Но анализы постоянно показывают, что признаки воспаления присутствуют», — сказал он.

Терешин рассчитывает дожить до 50 лет, его вдохновляет опыт «коллег» из Европы, также злоупотребляющих инъекциями, которые «с таким же синтолом в руках по 10–20 лет живут». После 50 лет, уверен Терешин, «начинается пожилая жизнь — скучная и нудная», которая ему не интересна.

Житель Пятигорска прославился в Сети, пoлучив пpoзвищe «Pуки-бaзуки» благодаря своим бицепсам, а затем, став участником пpoгpaммы Aндpeя Maлaxoва , обрел и вcepoccийcкую извecтнocть. Мощным рельефом своих рук он обязан обильным инъекциям синтола.

Ранее блогер неоднократно сообщал в соцсети, что подвергся операции, тяжело болен и т.п.

«Хана базукам, удалили вместе с инстаграмом», — написал он на своей странице «ВКонтакте» в конце 2017 года, выложив фотографию с замотанными руками.

Позже Терешин признался, что таким образом пытался привлечь к себе внимание.