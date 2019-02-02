Пугачевой указали на место после скандала

Соседов назвал позорной просьбу Пугачёвой о деньгах

Музыкальный критик Сергей Соседов осудил певицу Аллу Пугачёву , которая попросила 40 млн рублей на юбилейный концерт. По его мнению, этот поступок — преступный.

Он отметил, что артистка высокомерно использует своё имя в корыстных целях.

«Такая хамская и циничная позиция: мне все должны, я кормила всю страну, мне недоплачивали в советское время. При том, что артисты в то время, и Пугачёва в их числе, жили превосходно», — заявил критик.

«Компания влачит жалкое существование, на этом фоне 40 миллионов на бездарный фанерный концерт — это стыдно, позорно, преступно», — подчеркнул он.

Критик отметил, что Пугачёвой нужно отказаться от денег, так как она сама должна спонсировать «Вертолёты России», передаёт URA.RU.

Как писал News.ru, ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что сумма, которую компания выделила на концерт певицы, может оказаться откатом. Он считает, что спонсорская помощь артистке — плата за её выступление на корпоративе.