Пугачевой указали на место после скандала

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соседов назвал позорной просьбу Пугачёвой о деньгах 

News.ru 1 час назад
Музыкальный критик Сергей Соседов осудил певицу Аллу Пугачёву, которая попросила 40 млн рублей на юбилейный концерт. По его мнению, этот поступок — преступный.
Он отметил, что артистка высокомерно использует своё имя в корыстных целях.
«Такая хамская и циничная позиция: мне все должны, я кормила всю страну, мне недоплачивали в советское время. При том, что артисты в то время, и Пугачёва в их числе, жили превосходно», — заявил критик.
Соседов считает, что певица решила воспользоваться компанией «Вертолёты России», которой приходится нелегко из-за санкций.
«Компания влачит жалкое существование, на этом фоне 40 миллионов на бездарный фанерный концерт — это стыдно, позорно, преступно», — подчеркнул он.
Критик отметил, что Пугачёвой нужно отказаться от денег, так как она сама должна спонсировать «Вертолёты России», передаёт URA.RU.
Как писал News.ru, ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что сумма, которую компания выделила на концерт певицы, может оказаться откатом. Он считает, что спонсорская помощь артистке — плата за её выступление на корпоративе.
Госкорпорация «Ростех» готова потратить 40 миллионов рублей на организацию выступления Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце Москвы исключительно в рекламных целях. При этом представитель компании пояснил, что финансирование проходит за счёт чистой прибыли акционерного общества «Вертолёты России». Данные расходы соответствуют Федеральному закону «О рекламе».
News.ru: последние новости
Внук Пугачёвой попросил у фанатов денег Винокур призвал Ахеджакову не обижаться на пародии Дубовицкая прокомментировала скандал с Галкиным
Комментарии34
Шоу-бизнес , Видео , Кирилл Кабанов , Алла Пугачева , Ростех , АО "Вертолеты России" , РИА Ura.ru
Читайте также
Видео
Шойгу сделал заявление об ответе США
Армия Оружие
Россия разоблачила «тайну» США по ДРСМД
Оружие Армия
Пугачевой указали на место после скандала
Шоу-бизнес
Еще один договор с США оказался под угрозой
Оружие Армия
Над миром нависла угроза из-за решения США
США В мире
Китай вмешался в конфликт США и России
В мире Азия
Киев «передумал» взрывать Крымский мост
В мире Статьи
В Германии отреагировали на решение России по ДРСМД
Политика Армия
ПАСЕ отказала России
Политика В мире
Кремль прокомментировал предложение Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение