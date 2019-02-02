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«Баба Лена»: 40-летняя Летучая шокировала снимком без макияжа 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
На телеведущую набросились за снимок без макияжа. Многих шокировал "натуральный" вид Елены.
В Instagram Елены Летучей началась настоящая война под ее постом с видео без макияжа. Телеведущая показала себя в непринужденной обстановке на отдыхе на Галапагосских островах.
Некоторые поклонники Летучей нашли ее естественность очень привлекательной, одна из фанаток даже сравнила Елену с эльфийкой. "А вы и без косметики хорошенькая", — написала другая.
Но большинство все-таки были неприятно шокированы снимком — многим показалось, что "натуральная" Елена выглядит не очень хорошо. "Вы такая старая на самом-то деле", "Баба Лена…", "Постарела, мать" — такими высказываниями пестрит лента комментариев.
Фотографии Летучий с отпуска уже не в первый раз "взрывают" Сеть. Под предыдущими снимками злопыхатели отмечали, что теледива, увлекшись диетами, буквально высохла и потеряла женственные формы. Однако преданные фанаты вступились за звезду.
"Лена, вы очень худая, это не красиво уже… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "В таком виде выглядите чересчур худой. Тонкие руки и ноги тростинки", "в ее возрасте это не красиво, не малолетка же, нужны формы, красивые формы, как у нее были",
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