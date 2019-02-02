«Баба Лена»: 40-летняя Летучая шокировала снимком без макияжа

На телеведущую набросились за снимок без макияжа. Многих шокировал "натуральный" вид Елены.

В Instagram Елены Летучей началась настоящая война под ее постом с видео без макияжа. Телеведущая показала себя в непринужденной обстановке на отдыхе на Галапагосских островах.

Некоторые поклонники Летучей нашли ее естественность очень привлекательной, одна из фанаток даже сравнила Елену с эльфийкой. "А вы и без косметики хорошенькая", — написала другая.

Но большинство все-таки были неприятно шокированы снимком — многим показалось, что "натуральная" Елена выглядит не очень хорошо. "Вы такая старая на самом-то деле", "Баба Лена…", "Постарела, мать" — такими высказываниями пестрит лента комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 1 Фев 2019 в 8:24 PST Фотографии Летучий с отпуска уже не в первый раз "взрывают" Сеть. Под предыдущими снимками злопыхатели отмечали, что теледива, увлекшись диетами, буквально высохла и потеряла женственные формы. Однако преданные фанаты вступились за звезду.

"Лена, вы очень худая, это не красиво уже… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "В таком виде выглядите чересчур худой. Тонкие руки и ноги тростинки", "в ее возрасте это не красиво, не малолетка же, нужны формы, красивые формы, как у нее были",