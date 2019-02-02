Стало известно, что скажет телеведущая Ксения Собчак в эксклюзивном интервью после драки ее мужа-актера Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщается на сайте Первого канала.
Как отмечается, в этой передаче она максимально откровенно будет говорить обо всем. В частности, расскажет, что на самом деле сейчас происходит в ее жизни, и с какими трудностями она сталкивается.
Уточняется, что Собчак также искренне поведает о своем жизненном пути, и зрители смогут узнать ее настоящей.
Ранее телеведущий Дмитрий Борисов рассказал, чего ждать от прихода Собчак на Первый канал.