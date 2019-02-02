Стало известно, что скажет Собчак на Первом канале после драки Виторгана

Как отмечается, в этой передаче она максимально откровенно будет говорить обо всем. В частности, расскажет, что на самом деле сейчас происходит в ее жизни, и с какими трудностями она сталкивается.

Уточняется, что Собчак также искренне поведает о своем жизненном пути, и зрители смогут узнать ее настоящей.