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Стало известно, что скажет Собчак на Первом канале после драки Виторгана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стало известно, что скажет телеведущая Ксения Собчак в эксклюзивном интервью после драки ее мужа-актера Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщается на сайте Первого канала.
Как отмечается, в этой передаче она максимально откровенно будет говорить обо всем. В частности, расскажет, что на самом деле сейчас происходит в ее жизни, и с какими трудностями она сталкивается.
Уточняется, что Собчак также искренне поведает о своем жизненном пути, и зрители смогут узнать ее настоящей.
Ранее телеведущий Дмитрий Борисов рассказал, чего ждать от прихода Собчак на Первый канал.
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