Ждала от Киркорова тройню: москвичка умерла после шоу

«Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова

Скончалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, которая в ноябре прошлого года появилась на шоу Малахова якобы беременной тройней и заявила, что отцом ее детей является певец Филипп Киркоров . Женщина пыталась взыскать с короля российской эстрады $200 тыс. на роды, но беременность оказалась ложной.

Скончалась героиня одного из выпусков скандального шоу Малахова «Прямой эфир» Светлана Сафиева. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на родственников женщины.

В конце декабря поклонница Киркорова побывала в «Олимпийском» на концерте своего кумира, а сразу после мероприятия ее отправили на лечение. В первый день февраля родственники Сафиевой сообщили о ее смерти.

«Светлана ушла из жизни в среду. Но обстоятельства ее смерти мне не хотелось бы комментировать», — рассказала племянница Сафиевой Оксана Хоменок.

Источники в телевизионных кругах сообщили СМИ о том, что 53-летняя москвичка скончалась в результате инсульта, развившегося из-за психологических проблем.

В ноябре прошлого года Сафиева заявила, что ждет тройню от певца Филиппа Киркорова и через суд пыталась взыскать с артиста $200 тыс. на роды.

Когда команда Малахова пришла в ее элитную 260-метровую квартиру на Тверском бульваре для съемки видео, женщина продемонстрировала свой огромный живот и запасы дорогой детской одежды и колясок, рассчитанные на несколько лет вперед.

Дама также показала фотографии Филиппа Киркорова, которые она бережно поместила в рамки, и поведала о ее взаимоотношениях с артистом.

«В принципе он хорошо ко мне относился. Ни в какие ориентации я не верила, потому что я его чисто как мужчину чувствовала. У меня кроме него, кроме Филиппа, никого особенно не было. У нас началась такая любовь, определенная любовь, стадия такой сильной чувственной любви», — рассказала Светлана.

Малахов повез героиню в клинику на УЗИ — рентген показал, что в большом животе женщины кроются не тройняшки, а обильные жировые отложения, в медицинских кругах именуемые «фартуком». Беременность признали ложной.

Однако даже задокументированные врачами данные не стали для Сафиевой поводом засомневаться в ожидании малышей. Оказалась, что женщина имеет психологическое заболевание, которое развилось на фоне смерти ее мужа.

Сам Киркоров не комментировал ситуацию с поклонницей. Известно, что сейчас у него очень плотный график: близится «Евровидение», на котором Россию может представить подопечный артиста Сергей Лазарев

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян предложил отправить самого Филиппа Киркорова на международный песенный конкурс, который пройдет в мае 2019 года в Израиле. По мнению Манукяна, 51-летний артист имеет все шансы на победу, так как является «самым большим фанатом» состязания.

«На мой взгляд, если уж мы остаемся на «Евровидении» и ежегодно посылаем своего участника на этот музыкальный конкурс, то пришло время собрать воедино все, что у нас есть по этой части. А кто в России является самым большим фанатом этого конкурса и одновременно уже был его участником в прошлом? Конечно, Филипп Киркоров! Его мы и отправим!»

Кроме того, Вадим напомнил, что Киркоров уже принимал участие в конкурсе в 1995 году, однако тогда он занял лишь 17-ю позицию в рейтинге. Согласно Манукяну, в то время исполнитель просто не был готов к триумфу, так как у него была всего неделя на подготовку: «Когда он пел „Колыбельную вулкану“, он, на мой взгляд, еще не был готов победить».

Член экспертного совета подчеркнул, что теперь творчество певца полностью изменилось — оно направлено на молодежь и отвечает современным тенденциям. Он также добавил, что Филипп Бедросович знает толк в организации качественного и фееричного шоу. По мнению представителя Госдумы, музыканту поможет и опыт в качестве наставника участников «Евровидения».