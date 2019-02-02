Маша Распутина опубликовала архивный снимок времен комсомола

Известная певица заметила, что она была спортсменкой и просто красавицей.

Известная певица Маша Распутина не всегда была популярной и знаменитой. Она родилась в крохотной деревне Урол Кемеровской области . Ее отец работал на ГРЭС, а мать, гидрогеолог, приехала в Сибирь из Одессы, где и познакомилась с отцом Распутиной. Вскоре у них родилась дочь, которая стала знаменитой певицей. Известно, что в школе будущая звезда училась хорошо. Ее хвалили педагоги. Популярность ей принесла песня «Играй, музыкант», которую вся страна услышала в 1989 году.

На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала снимок времен далекой юности. «Вот такою я была комсомолкой! Комсомолка, спортсменка и просто красавица!» — заявила певица.