Известная певица заметила, что она была спортсменкой и просто красавицей.
Известная певица Маша Распутина не всегда была популярной и знаменитой. Она родилась в крохотной деревне Урол Кемеровской области. Ее отец работал на ГРЭС, а мать, гидрогеолог, приехала в Сибирь из Одессы, где и познакомилась с отцом Распутиной. Вскоре у них родилась дочь, которая стала знаменитой певицей. Известно, что в школе будущая звезда училась хорошо. Ее хвалили педагоги. Популярность ей принесла песня «Играй, музыкант», которую вся страна услышала в 1989 году.
На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала снимок времен далекой юности. «Вот такою я была комсомолкой! Комсомолка, спортсменка и просто красавица!» — заявила певица.
«Воротничок стоечкой. Как мне нравится та школьная форма», «Да, ты была красотка», «Хороша Маша! Хорошо, что наша», «Почти не изменились!» — заметили в комментариях пользователи.