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11-летняя дочь Даны Борисовой сбежала из дома 

Super.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Super.ru
11-летняя Полина Аксёнова, видимо, устала от постоянных скандалов и ссор с родителями. У себя в Instagram девочка опубликовала пост о том, что сбежала из дома из-за «неадекватности» Даны. Позже она удалила запись.
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Также, отвечая на комментарии подписчиков, Полина написала: «папа бьёт, мама выгоняет из дома, а бабушка вообще с приветом». При этом мнения пользователей разделились: одни уговаривают ее вернуться и простить маму, а другие считают, что побег пойдет на пользу девочке, так как Дана не в состоянии воспитать ребенка.
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Шоу-бизнес , Общество , Дана Борисова
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