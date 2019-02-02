11-летняя дочь Даны Борисовой сбежала из дома

11-летняя Полина Аксёнова, видимо, устала от постоянных скандалов и ссор с родителями. У себя в Instagram девочка опубликовала пост о том, что сбежала из дома из-за «неадекватности» Даны . Позже она удалила запись.

скриншот

Также, отвечая на комментарии подписчиков, Полина написала: «папа бьёт, мама выгоняет из дома, а бабушка вообще с приветом». При этом мнения пользователей разделились: одни уговаривают ее вернуться и простить маму, а другие считают, что побег пойдет на пользу девочке, так как Дана не в состоянии воспитать ребенка.

скриншот