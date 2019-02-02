Продолжение драмы: Алеся Кафельникова обвинила отца во лжи

Фанаты опять обеспокоены состоянием дочки самого титулованного теннисиста страны Алеси Кафельниковой. Дело в том, что после того, как модель улетела на Бали с друзьями, она выкладывает странные фото и видео: то у нее порезы на руках, то наркотики в Stories, то вообще угрожает покончить жизнь самоубийством.

На последних снимках в приватном Instagram модель выглядит ну очень худой. А ещё у нее руки в порезах. Фанаты переживают, что она снова подсела на наркотики. Когда журналисты портала «СтарХит» обратились к папе Алеси Евгению Кафельникову , он заявил, что у него даже нет номера дочери. «Я не могу дать вам ее номер, потому что у меня его нет», — сказал Евгений. Правда, почему он с дочерью больше не общается, не объяснил.

Но сама Алеся все отрицает. На днях она вышла в прямой эфир в Instagram и рассказала о своих отношениях с отцом: «С отцом я не общалась уже 3 месяца. Я читала его интервью, что у него нет моего номера. Извините, пожалуйста, у него есть мой номер, и все он врет».

Напомним, Алеся Кафельникова долго боролась с наркотической зависимостью. О своей последней передозировке она рассказала на шоу «Пусть говорят» в мае: «Я оказалась в центре без телефона и без сумки. У меня шла пена изо рта… Не было никакого желания жить». На вопрос, что о наркотиках она думает сейчас, модель ответила уклончиво: «Я живу по принципу только сегодня. Только сегодня я не употребляю. А что будет завтра, я не знаю».

Тогда на шоу Алеся заявила, что откажется от наркотиков и пройдёт курс реабилитации. Но сегодня поклонники модели забили тревогу: в приватном аккаунте она выставила картинку про закладку (место хранение наркотиков) и подписала «настроение». Хотя другие заявили, что это просто шутка и переживать не стоит: Алеся часто подкалывает своих подписчиков в Twitter.