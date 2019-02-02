Суд вынес решение по 3-миллионному иску экс-супруги Джигарханяна

Экс-жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской отказали в иске на 3 млн руб. против бывшего супруга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что заседание в Кунцевском суде продолжалось три часа. По словам адвоката Джигарханяна, высказывания актера в эфирах передач от 18 и 23 октября прошлого года не были признаны оскорбительными и порочащими ее честь и достоинство.

«О решении суда не сообщал Армену Борисовичу, сейчас не до этого. Он занимается своим здоровьем, и эти судебные тяжбы ему порядком надоели», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Джигарханяна подала иск на 3 млн рублей.