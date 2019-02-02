Умер легендарный диктор программы «Время»

Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов , более 30 лет проработавший диктором на Центральном телевидении, умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года. Об этом сообщила в Facebook его коллега Алла Данько.

"Сегодня после тяжелой болезни умер наш всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов", — написала Данько.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года, в течение долгого времени он работал диктором и ведущим на советском телевидении, в 1984 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Суслов вел программу "Время", комментировал военные парады и праздничные демонстрации в СССР, а также "Голубые огоньки" и другие передачи.