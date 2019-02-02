Умер легендарный ведущий Центрального телевидения Евгений Суслов

В пятницу, 1 февраля ушел из жизни легенда отечественного телевидения, известный и любимый многими поколениями телезрителей, диктор Евгений Суслов . Ему был 81 год. Трагической новостью на своей странице в социальной сети Facebook поделилась коллега диктора Алла Данько, уточнив, что Суслов ушел из жизни после тяжелой болезни.

О том, когда и где состоится прощание с заслуженным артистом РСФСР, а также, где будет захоронен диктор, пока ничего не сообщается.

Работе на телевидении Евгений Суслов отдал больше 30 лет. Он считался «голосом военных парадов».