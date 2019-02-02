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Умер легендарный ведущий Центрального телевидения Евгений Суслов 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Фото: КАДР ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО КАНАЛА
В пятницу, 1 февраля ушел из жизни легенда отечественного телевидения, известный и любимый многими поколениями телезрителей, диктор Евгений Суслов. Ему был 81 год. Трагической новостью на своей странице в социальной сети Facebook поделилась коллега диктора Алла Данько, уточнив, что Суслов ушел из жизни после тяжелой болезни.
О том, когда и где состоится прощание с заслуженным артистом РСФСР, а также, где будет захоронен диктор, пока ничего не сообщается.
Работе на телевидении Евгений Суслов отдал больше 30 лет. Он считался «голосом военных парадов».
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