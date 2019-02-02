Рэпер 6ix9ine признался в нескольких преступлениях

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный как 6ix9ine, на суде признал, что участвовал в преступной группировке Nine Trey. Об этом пишет The Washington Post

По его словам, он принимал участие в грабежах, которые банда совершала в Нью-Йорке , распространял запрещенные вещества, пытался совершить убийство, а также однажды оплатил убийство члена конкурирующей преступной группировки. Оно должно было сделать Nine Trey более престижной.

"Я всегда знал, что эти действия были неправильными и незаконными", — сказал 6ix9ine.

Он извинился перед всеми пострадавшими, своими близкими, поклонниками и судом.

Ранее сообщалось, что рэперу Tekashi 6ix9ine предъявили обвинения в рэкете и хранении огнестрельного оружия.