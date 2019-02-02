Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В деле о гибели группы Дятлова — сенсационный поворот
В деле о гибели группы Дятлова — сенсационный поворот

«Беременная» от Киркорова умерла от инсульта после шоу Малахова 

Super.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: кадр передачи "Россия 1"
Героиня одного из скандальных ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова — Светлана Сафиева скончалась после инсульта. Об этом SUPER стало известно из источника в телевизионных кругах. Светлане Сафиевой было 52 года и в ноябре она рассказала на всю страну, что якобы, ждет ребенка от певца Филиппа Киркорова.
В том скандальном эфире Малахова, набравшем 5 миллионов просмотров на YouTube, Светлана демонстрировала девятимесячный живот утверждала, что тайно встречается с поп-королем, но он предпочитает скрывать их связь. Программа заслужила массу осуждений — сценаристов программы обвиняли в «безумии» и выдумках ради рейтингов немыслимых историй. В конце того выпуска выяснилось, что сама Сафиева страдает заболеванием, в следствии которого ощущает ложную беременность.
После выхода в эфир шоу знакомые женщины рассказывали, что она пережила огромный стресс из-за нападков общественности и собственных родственников, которые пытались отнять у нее элитную недвижимость.
Подробности скоропостижной кончины женщины пока не известны.
Super.ru: последние новости
Меган Маркл стала веганом и выбирает гендерно-нейтральные цвета для будущего ребенка Ани Лорак развелась с мужем Леди Гага, Брэдли Купер, Рами Малек и другие звезды на Screen Actors Guild Awards-2019
Комментарии3
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Андрей Малахов
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение