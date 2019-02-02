«Беременная» от Киркорова умерла от инсульта после шоу Малахова

Героиня одного из скандальных ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова — Светлана Сафиева скончалась после инсульта. Об этом SUPER стало известно из источника в телевизионных кругах. Светлане Сафиевой было 52 года и в ноябре она рассказала на всю страну, что якобы, ждет ребенка от певца Филиппа Киркорова

В том скандальном эфире Малахова, набравшем 5 миллионов просмотров на YouTube, Светлана демонстрировала девятимесячный живот утверждала, что тайно встречается с поп-королем, но он предпочитает скрывать их связь. Программа заслужила массу осуждений — сценаристов программы обвиняли в «безумии» и выдумках ради рейтингов немыслимых историй. В конце того выпуска выяснилось, что сама Сафиева страдает заболеванием, в следствии которого ощущает ложную беременность.

После выхода в эфир шоу знакомые женщины рассказывали, что она пережила огромный стресс из-за нападков общественности и собственных родственников, которые пытались отнять у нее элитную недвижимость.

Подробности скоропостижной кончины женщины пока не известны.