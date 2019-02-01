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Тимати отреагировал на «ковер» детей из денег бизнесмена 

Рамблер 44 минуты назад
Певец Тимати отреагировал на видеозапись, на которой дети нижнекамского бизнесмена Рамиса Зиганшина сделали дома ковер из 5-тысячных купюр и сообщили, что у них «денег больше, чем у Тимати».
Рэпер сделал репост видео и попросил старшего сына бизнесмена подсказать адрес, где хранятся деньги.
Дети бизнесмена сделали «ковер» из его денег
«Русик, адрес не подскажешь?» — написал Тимати.
Ранее Зиганшин опубликовал в Instagram видео, на котором его дети устилают пол в доме пятитысячными купюрами. Старший сын бизнесмена Руслан сообщил, что «мама опять оставила сейф открытым», и они с братом решили сделать ему сюрприз: выложить огромный ковер из денег.
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