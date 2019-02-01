Тимати отреагировал на «ковер» детей из денег бизнесмена

Певец Тимати отреагировал на видеозапись, на которой дети нижнекамского бизнесмена Рамиса Зиганшина сделали дома ковер из 5-тысячных купюр и сообщили, что у них «денег больше, чем у Тимати».

Рэпер сделал репост видео и попросил старшего сына бизнесмена подсказать адрес, где хранятся деньги.

«Русик, адрес не подскажешь?» — написал Тимати.

Ранее Зиганшин опубликовал в Instagram видео, на котором его дети устилают пол в доме пятитысячными купюрами. Старший сын бизнесмена Руслан сообщил, что «мама опять оставила сейф открытым», и они с братом решили сделать ему сюрприз: выложить огромный ковер из денег.