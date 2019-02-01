Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смерть знаменитой актрисы потрясла Галкина 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер Борис Галкин прокомментировал известие о смерти коллеги. Своими воспоминаниями о Валентине Березуцкой он поделился в интервью российскому телеканалу.
Галкин сообщил, что они вместе принимали участие в съемках картины режиссера Михаила Туманишвили "Ответных ход". С тех пор артисты виделись только в Союзе кинематографистов. Он рассказал, что Валентина Березуцкая очень любила свою работу и никогда не беспокоилась о материальном благополучии. По словам Бориса, она принадлежала к поколению людей, у которых "надо поучиться человечности, любви к Родине, любви к своему делу".
"Это удивительной души женщина. Необычайно ясный, солнечный, очень четкий человек. Она могла не покладая рук работать столько, сколько нужно. Никогда не заботилась о своем материальном достатке. Была в этом отношении абсолютным бессеребренником. Славным, чистым, открытым и красивым человеком. Необычайно мягкой, доброй и отзывчивой женщиной. Царствие ей небесное", — цитирует Галкина канал "РЕН ТВ".
Напомним, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая скончалась 31 января 2019 года. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Пока неизвестно, когда и где состоится прощание с актрисой.
Дни.ру: последние новости
Больной раком Юдашкин почти не говорит Исхудавший Меньшиков напугал болезненным видом "40 миллионов не получит": юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Галкин , Михаил Туманишвили , Валентина Березуцкая , РЕН ТВ
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение