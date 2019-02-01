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Брат Лорак раскрыл детали развода певицы 

News.ru 29 минут назад
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Родственник Ани Лорак рассказал прессе о состоянии певицы после развода. Лорак и её супруг, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально оформили развод 31 января.
Спустя десять лет семейный союз Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу распался. Пара получила соответствующее заключение суда о расторжении брака. Дело слушалось в Шевченковском суде города Киева. Журналистов на заключительном слушании было хоть отбавляй, а вот супруги, теперь уже бывшие, в суд не явились. Их интересы представляли адвокаты.
Брат Ани Лорак Игорь Куек заметил, что его сестра приняла развод как свершившийся факт и острый кризис уже позади. Мужчина добавил, что певица до последнего пыталась сохранить брак, но поняв, что отношения уже не спасти, решила подать на развод.
Лорак от комментариев возвдерживается. Лишь в недавнем интервью она заметила, что «перестала быть жертвой».
«Если мужчина любит женщину, он её ценит и понимает. Если нет — то речь точно не про любовь», — уверена певица.
После развода Лорак с головой окуналась в разводу. Она продолжает гастроли со своим концертным шоу «Дива».
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