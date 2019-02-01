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Певец Шура опроверг слухи о своем алкоголизме 

Вечерняя Москва + ещё 1 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Популярный российский певец Александр Медведев, известный как Шура, опроверг слухи об алкоголизме. Он назвал данные новости, появившиеся в прессе, клеветой.
В интервью Пятому каналу он признался, что несколько раз ложился в больницу на плановое обследование. Ранее он сообщил об этом в программе Андрея Малахова, однако данная информация была вырезана. Именно тогда появились слухи о его алкогольной зависимости.
Больше всего Шура удивился поведением своих поклонников. Ведь именно они пустили такой глупый слух в Сеть.
— Хоть бы удосужились зайти в мой Instagram, а там четко видно, как я каждый день «спиваюсь», — иронически написал в своем Instagram певец.
Кроме того, он обвинил журналистов в распространении ложной информации.
— Лечите голову, господа «журналисты», если нужна помощь, и вас вылечим!, — написал Шура в Instagram.
Ранее на сайте газеты «Вечерняя Москва» сообщили, что певец Шура опешил от новости о своей смерти.
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Шоу-бизнес , Александр Медведев , Андрей Малахов , Вечерняя Москва
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