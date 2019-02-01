Певец Шура опроверг слухи о своем алкоголизме

Популярный российский певец Александр Медведев , известный как Шура, опроверг слухи об алкоголизме. Он назвал данные новости, появившиеся в прессе, клеветой.

Больше всего Шура удивился поведением своих поклонников. Ведь именно они пустили такой глупый слух в Сеть.

— Хоть бы удосужились зайти в мой Instagram, а там четко видно, как я каждый день «спиваюсь», — иронически написал в своем Instagram певец.

Кроме того, он обвинил журналистов в распространении ложной информации.

— Лечите голову, господа «журналисты», если нужна помощь, и вас вылечим!, — написал Шура в Instagram.