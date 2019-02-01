Emin и Максим Фадеев представили видео «Мой Азербайджан»

Идея создания такого дуэта возникла у артистов спонтанно. Максим Фадеев уже выступал в роли автора музыки и слов для песен EMIN’а: «Давай найдем друг друга», «Прости, моя любовь», «Я не могу сказать», — но на этот раз EMIN уговорил Максима спеть композицию дуэтом. В этой работе музыкантам удалось отобразить одинаково теплое отношение к родине и дому, выходящее за рамки определенного города или страны.

Совсем скоро, 16 февраля, Максим Фадеев даст свой первый сольный концерт в Баку , и эта песня стала для него особенной по многим причинам.

«Я — советский человек. И это главное определение. Я родился в СССР и люблю Азербайджан, так же, как люблю Россию и свой родной город. Для меня это одна страна, где живут разные, но дорогие мне люди. Я был и в Баку, и в каждой республике. И воспринимаю это как одну огромную и любимую мной страну. И всех людей считал и считаю земляками, только говорят они на разных языках. Когда мой друг EMIN попросил меня написать эту песню и исполнить дуэтом — я был счастлив сделать это вместе с ним. Это особенная песня для меня. МОЙ АЗЕРБАЙДЖАН», — рассказывает Максим Фадеев.

Вместе с Максимом слова к песне написала Ольга Серябкина

«Для меня огромная честь быть частью этой песни, и я хотела это сделать чувственно, по-настоящему. Я много раз бывала в Азербайджане, и когда писала слова, то мысленно представляла себя там и все то, за что обожаю эту страну. Это навсегда внутри меня».

Песня вошла в последний русскоязычный альбом EMIN’а «Неба не боялись» и, несмотря на свое название, может иметь для каждого слушателя свое значение. «Мой Азербайджан» вызывает эмоции, возвращающие нас в самые родные места — в то время, которое так хочется вернуть назад.