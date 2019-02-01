Исхудавший Меньшиков напугал болезненным видом

Накануне в Instagram вечернего развлекательного шоу появился совместный снимок ведущего и артиста.

"Сегодня у нас в гостях художественный руководитель театра имени Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков!", — представили своего гостья создатели передачи.

Один из пользователей поинтересовался, почему артист выглядит так плохо.

"Он случаем не болен? Без шуток", — написал он. Другой комментатор согласился с ним и добавил, что это "первая мысль, которая пришла ему в голову". "Что-то Меньшиков стареет как-то стремительно", "Что с ним случилось?", "Что с Олегом? Не узнать", "По-моему, у него со здоровьем не все в порядке. Бледно выглядит", "Постарел ужасно", — писали взволнованные подписчики.