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Исхудавший Меньшиков напугал болезненным видом 

Дни.ру 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Популярный актер принял участие в съемках программы "Вечерний Ургант". Зрители отметили, что Олег Меньшиков стал выглядеть крайне уставшим и болезненно худым.
Накануне в Instagram вечернего развлекательного шоу появился совместный снимок ведущего и артиста.
"Сегодня у нас в гостях художественный руководитель театра имени Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков!", — представили своего гостья создатели передачи.
Один из пользователей поинтересовался, почему артист выглядит так плохо.
"Он случаем не болен? Без шуток", — написал он. Другой комментатор согласился с ним и добавил, что это "первая мысль, которая пришла ему в голову". "Что-то Меньшиков стареет как-то стремительно", "Что с ним случилось?", "Что с Олегом? Не узнать", "По-моему, у него со здоровьем не все в порядке. Бледно выглядит", "Постарел ужасно", — писали взволнованные подписчики.
Напомним, в начале ноября прошлого года пользователей не на шутку напугал снимок Олега Меньшикова с Аллой Пугачевой. Звезды встретились после премьеры спектакля "Макбет" в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Тогда пользователи Сети отметили, что артист выглядит очень бледным и худым на фоне исполнительницы.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Олег Меньшиков , Алла Пугачева
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